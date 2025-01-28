Строительство нового детского сада в Домодедове завершили наполовину

В микрорайоне Южный в Домодедове продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 240 мест, стройготовность объекта превысила 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день на объекте 68 рабочих и три единицы техники. Строители ведут работы по монтажу наружных и внутренних инженерный сетей, продолжают кладку стен и перегородок, ведут уборку территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет бюджета. Площадь детского сада составит более 3,7 тыс. кв. м, в нем разместят групповые, игровые зоны и спальни, музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, пищеблок, кабинеты психолога и другие помещения. На прилегающей территории появятся теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, открыть учреждение планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.