Строительство нового детского сада в Химках завершат в следующем году

В микрорайоне Новогорск-Планерное в Химках продолжается строительство детского сада, его стройготовность оценивается в 65%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Полностью завершить работы планируют в 2025 году.

«Площадь нового дошкольного учреждения более 4,8 тысячи квадратных метров. Оно сможет вместить 320 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Сейчас строители выполняют внутренние специальные и отделочные работы, устройство фасада и прокладку наружных коммуникаций. В здании появятся раздевалки, игровые, спальни, буфетные и туалетные комнаты, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты под развивающую деятельность и не только. На прилегающей территории обустроят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.