Строительство нового детского сада в подмосковном ЖК «Восточное Бутово» завершат в ноябре

В поселке Боброво Ленинского округа на территории ЖК «Восточное Бутово» продолжается строительство нового детского сада, работы планируют завершить в ноябре 2024 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства провели ход возведения объекта, сейчас строители выполняют работы по устройству наружных сетей, внутренних инженерных систем, благоустройству и отделке, стройготовность достигла 66%. Застройщиком выступает компания «ЛОТАН».

В здании будет два этажа, его площадь превысит 2,2 тысячи квадратных метров. Там организуют 14 групп для детей разных возрастов, на прилегающей территории оборудуют игровые зоны с качелями и навесами, а также спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.