Строительство нового корпуса третьей школы продолжается в подмосковном Чехове

На улице Лопасненская в Чехове продолжается строительство нового учебного корпуса школы № 3, работы проходят в рамках областной госпрограммы, строители уже завершили монолитные работы по возведению здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На строительной площадке задействовано более 56 рабочих и две единицы техники. Выполняется кладка стен и перегородок, монтаж наружных инженерных сетей. Общая стройготовность составляет 30%», — говорится в сообщении.

В пристройке смогут обучаться 200 учеников, ее площадь составит более 4,5 тысячи квадратных метров. Рядом с ней для школьников обустроят спортивные площадки. Завершить работы планируют в конце лета 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.