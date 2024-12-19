Строительство нового металлообрабатывающего цеха завершилось в Подмосковье

Предприятие АО «Элемет» («Электрогорский металлический завод») завершило строительство нового металлообрабатывающего цеха в Павлово-Посадском округе, это позволит ему нарастить выпуск техники, которая используется российскими металлургическими, горнодобывающими и химическими предприятиями. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В ближайшее время на территории нового цеха площадью более 5 тыс. кв. м. приступят к установке оборудования — всего планируют установить 45 единиц оборудования, которые будут обеспечивать полный цикл обработки металлических изделий», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, площадку введут в эксплуатацию в I квартале 2025 года, это позволит создать около 30 новых рабочих мест. В реализацию проекта вложили более чем в 750 млн рублей.

Исполнительный директор завода «Элемет» Михаил Репников добавил, что в 2024 году на предприятии также ввели в эксплуатацию первые две опытно-конструкторские разработки. Одна из них будет применяться предприятиями горнодобывающей промышленности, вторая — предназначена для аэропортов, принимающих дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.