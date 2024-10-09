Строительство нового школьного корпуса пятого Центра образования продолжается в Ногинске

В Ногинске на улице Кирова продолжается строительство нового школьного корпуса Центра образования № 5, на объекте ведется бетонирование подвала здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 76 рабочих и пять единиц техники. Ведется бетонирование перекрытия подвала, монтаж опалубки на уровне технического этажа здания, устройство наружных инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета, новый корпус будет рассчитан на 550 учеников. Там разместят учебные кабинеты, игровые, спортивный и актовый залы, библиотеку с медиатекой, столовую и другие помещения. На прилегающей территории появятся спортивное ядро и игровые площадки. Завершить работы планируют в конце лета 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.