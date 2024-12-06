Строительство нового складского комплекса завершат в Раменском округе до конца года

В сельском поселении Софьинское Раменского округа продолжается строительство производственно-складского корпуса, работы планируют завершить до конца 2024 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Реализацию проекта сопровождают специалисты Центра содействия строительству при Правительстве Московской области, это позволит создать в округе около 320 новых рабочих мест. В общей сложности в проект вложили 1,3 миллиарда рублей.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, строительная готовность объекта достигла 85%. Сейчас строители завершают работы по устройству внутренних инженерных систем и благоустройство территории. Площадь объекта составляет 42 тысячи квадратных метров, в нем будут принимать, хранить, комплектовать и собирать торговые партии грузов, которые не требуют специальных условий хранения. Планируемый общий суточный грузооборот комплекса составит 168 тысяч тонн в год.

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