Строительство нового участка Мякининского шоссе начнется в Подмосковье

До конца 2024 года в Красногорске приступят к строительству нового участка Мякининского шоссе, на данный момент проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика для проведения работ. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новая дорога будет проходить от примыкания к Мякининскому шоссе, параллельно МКАД и улице 2-й Мякининской, до пересечения с кольцевой развязкой в районе бульвара Строителей, ее протяженность составит 1,3 километра. Она станет дублером МКАД на северо-западном участке и позволит перераспределить транспортные потоки. Завершить работы планируется в третьем квартале 2026 года. Рабочим также предстоит построить подземный пешеходный переход, провести устройство пешеходной зоны и двух остановок общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.