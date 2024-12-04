Строительство нового учебного корпуса седьмой школы стартовало в подмосковном Долгопрудном

На Лихачевском шоссе в Долгопрудном округе стартовало строительство нового корпуса школы № 7, подрядчик получил соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители вышли на площадку. Ведется вынос инженерных сетей из пятна застройки, обустройство строительной площадки», — говорится в сообщении.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Площадь корпуса составит 20,6 тысячи квадратных метров, в нем будут учиться 1,5 тысячи школьников. Для них обустроят учебные зоны, актовый зал, многофункциональные спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр и другие помещения. Завершить работы планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.