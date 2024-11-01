Строительство новой детской поликлиники продолжается в Чехове

На улице Мира в подмосковном Чехове продолжается строительство детской поликлиники, строители уже завершили монолитные работы по возведению здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 48 рабочих и три единицы техники. Монолитные работы на объекте завершены. Ведется кладка наружных и внутренних стен, кровельные работы, устройство внутренних инженерных сетей. Общая стройготовность более 40%», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Поликлиника площадью более 8,6 тысячи квадратных метров будет рассчитана на прием 500 человек в смену. В ней разместят педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, отделения неотложной помощи, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и реабилитации и не только. Рядом со зданием обустроят парковку, игровую площадку и места для отдыха. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.