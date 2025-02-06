Строительство новой детской поликлиники в Чехове завершили наполовину

В Чехове на улице Мира, д. 4а продолжается строительство детской поликлиники, стройготовность объекта превысила 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Там продолжаются работы по остеклению, устройству внутренних конструкций и отделке помещений. Параллельно идет устройство внутренних инженерных систем», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Площадь здания составит 8,6 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 500 посещений в смену. Поликлинику возведут в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник региона. Так, в ней обустроят зоны комфортного ожидания, установят современное медицинское оборудование и не только.

Для пациентов будут доступны отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, кабинеты узких специалистов, вакцинопрофилактики, УЗИ, ЭКГ и так далее, на прилегающей территории — велопарковка. Завершить работы планируют до конца 2025 года.

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