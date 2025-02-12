Строительство новой котельной в селе Большое Алексеевское в Ступино завершат в марте. Сейчас степень готовности объекта составляет 92%, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Котельная возводится по муниципальной программе комплексного развития сельских территорий. Средства на ее строительства выделены из муниципального бюджета.

Мощность котельной составит 7 МВт. Этого будет достаточно для обеспечения теплом и горячей водой жилых домов и социальных объектов населенного пункта. Это 11 многоквартирных домов, школа, детсад и дом культуры.

В котельной установили современное оборудование, в том числе три водогрейных котла «Lavart Master» и три итальянские газовые горелки «Cib Unigas».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил держать на контроле ход работ по модернизации теплоснабжения в регионе.