Строительство новой поликлиники продолжается на территории ЖК «Новая Рига» в Красногорске

В Красногорске на территории ЖК «Новая Рига» продолжается строительство детско-взрослой поликлиники, рассчитанной на 150 посещений в смену, строители уже завершили монолитные работы и каменную кладку наружных стен. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Девелопером проекта выступает ГК «Гранель», социальный объект возводят в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования. Его площадь составит более 1,4 тысячи квадратных метров. Медицинскую помощь в поликлинике будут оказывать врачи различных направлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.