Строительство новой поликлиники продолжается в Люберцах

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство новой поликлиники, строители приступают к фасадным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте 110 рабочих и четыре единицы техники. Подрядчик завершает монолитные работы. Ведется кладка внутренних перегородок, штукатурка стен, монтаж систем вентиляции, отопления и водоснабжения. Со следующей недели начинается остекление и установка витражей, фасадные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена» с опережением графика. Новая поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену, в ней разместят отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, клинико-диагностический центр, блок хирургических и стоматологических кабинетов и не только. На прилегающей территории появятся парковка и места для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.