Строительство новой поликлиники продолжается в Ногинске

На улице 2-я Глуховская Ногинске Богородского округа продолжается строительство новой поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену, строители возводят стены первого этажа. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строительством новой поликлиники занимаются 102 человека и восемь единиц техники. <…> Стройготовность объекта — более 25%», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Площадь поликлиники превысит 12,8 тысячи квадратных метров, ее оснастят необходимой медтехникой и оборудованием. В ней разместят детское и взрослое отделения, на прилегающей территории появятся парковка, детские игровые площадки и зоны отдыха. Завершить работа планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.