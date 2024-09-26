Строительство новой поликлиники стартовало в Королеве

Строители приступили к работам подготовительного периода. Объект будет входить в состав Королевской городской больницы № 1, его площадь составит 4,6 тысячи квадратных метров. Там разместят взрослое отделение на 600 посещений в смену, детское — на 300 посещений в смену и травмпункт смешанного типа. Помимо этого, в корпусе разместят дневной стационар на 36 коек. Завершить работы планируют во втором квартале 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.