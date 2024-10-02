Строительство новой поликлиники в Котельниках завершат до конца года

В Котельниках на улице Кузьминской, 7 продолжается строительство новой поликлиники, сейчас рабочие завершают работы по благоустройству, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Полностью завершить возведение объекта планируют до конца 2024 года.

«На объекте практически полностью выполнены работы по созданию проездов и площадок к поликлинике, на 98% окончены работы по ограждению территории. Также строители ведут работы по озеленению», — говорится в сообщении.

В работах задействованы 112 человек и две единицы техники. Подрядчик также выполняет работы устройству фасада и вентиляции, проводит внутреннюю отделку поликлиники. Ее площадь составит 12,5 тысячи квадратных метров, в ней будут обслуживать 400 человек в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.