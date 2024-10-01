Строительство новой школы продолжается в деревне Сухарево под Мытищами
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
На улице Школьной в деревне Сухарево городского округа Мытищи продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, ее строительная готовность достигла 66%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Сегодня здесь работают 209 человек, шесть единиц техники. Они выполняют работы по установке оконных блоков и лифтов, монтажу инженерных сетей, благоустройству прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Работы проходят в рамках нацпроекта «Образование». Площадь школы составит 17,7 тысячи квадратных метров. Там разместят учебные классы, актовый и спортивный зал, пищеблок, столовую, на прилегающей территории — детские игровые зоны и современный спортивный комплекс. Завершить работы планируют к концу 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.