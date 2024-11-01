Строительство новой школы продолжается в микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске

В микрорайоне Павшинская Пойма подмосковного Красногорска продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, работы проходят в рамках областной госпрограммы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 65 рабочих и шесть единиц техники. Продолжается устройство опалубки, бетонирование стен первого и второго этажей здания, устройство наружных инженерных сетей. Общая стройготовность составляет 25,8%», — говорится в сообщении.

Площадь здания составит 17,7 тысячи квадратных метров, его разделят на блоки начальной, основной и старшей школы. Там разместят учебные классы, лаборантские, мастерские по обработке ткани, дерева и металла, актовый зал, два многофункциональных спортзала, библиотеку с ИТ-зоной и другие помещения.

Рядом со школой обустроят стадион, детские игровые и спортивные площадки, места для проведения общешкольных мероприятий и отдыха. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.