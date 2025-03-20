Строительство новой школы в Домодедово завершится к учебному году

В Домодедово к 1 сентября достроят новую школу на 550 мест и откроют ее в День знаний. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение возводится на улице Макаренко в микрорайоне Барыбино. На площадке трудятся 125 рабочих, задействовано четыре единицы техники. Сейчас степень готовности объекта составляет более 75%.

Площадь трехэтажного здания составит почти 11 тыс. кв. м. В нем обустроят учебные классы, библиотеку, лаборатории, мастерские, столовую, спортзалы, актовый зал и другие необходимые помещения. Школа будет адаптирована для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в апреле в регионе открывается запись детей в первые классы школ.