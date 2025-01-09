Строительство новой школы в Зарайске завершено почти наполовину

На улице Московская в Зарайске продолжается строительство школы, рассчитанной на 825 мест, стройготовность объекта составляет более 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано более 70 рабочих и пять единиц техники. Ведутся работы по утеплению фасада, кладка внутренних стен и перегородок, устройство системы отопления и вентиляции, монтаж оконных блоков», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить к началу нового учебного года. Площадь школы составит порядка 16,3 тыс. кв. м. В ней обустроят учебные классы, специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские, на прилегающей территории создадут физкультурно-спортивную зону с игровыми площадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.