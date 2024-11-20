Строительство новой школы завершается в Ленинском округе

В Ленинском округе недалеко от деревни Ермолино завершается строительство новой школы, ее стройготовность достигла 96%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте более 154 рабочих и пять единиц техники. Ведутся отделочные работы, монтаж инженерных систем, благоустройство территории. Работы планируется завершить в декабре», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. В здании будет четыре этажа, его площадь составит около 17 тысяч квадратных метров. В нем разместят блоки начальной и основной школы. Для учеников обустроят учебные классы, лаборатории и мастерские, помещения для групп продленного дня, два трансформируемых спортзала, актовый зал и другие помещения. На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками и спортивные площадки. Открыть образовательное учреждение планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.