Строительство новой школы завершается в подмосковных Мытищах

В микрорайоне Сухарево городского округа Мытищи завершается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, стройготовность объекта превысила 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 230 рабочих и восемь единиц строительной техники. Подрядчик завершает устройство инженерных систем и навесного фасада, ведет отделочные работы, также в завершающей стадии установка оконных блоков и благоустройство территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Образование». Площадь нового учреждения составит 18,8 тысячи квадратных метров, в нем разместят учебные классы, лаборатории, кабинеты внеурочной деятельности, два спортивных и актовый зало, библиотечно-информационный центр и другие помещения. На прилегающей территории обустроят спортивное ядро и игровую инфраструктуру. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.