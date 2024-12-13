Строительство новой школы завершат в Реутове до конца года

В микрорайоне 10А городского округа Реутов продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, работы завершат до конца 2024 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 350 рабочих. Завершаются строительные и отделочные работы, благоустройство территории. Рабочие приступили к уборке помещений и расстановке мебели», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Школа станет одной из самых больших в округе — ее площадь составит более 18,6 тысячи квадратных метров. Для школьников обустроили кабинеты внеурочной деятельности, спортивные и актовый залы, библиотечно-информационный центр, столовую и медблока, на прилегающей территории — спортивное ядро и игровую инфраструктуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.