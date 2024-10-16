Строительство образовательного центра продолжается в Краснознаменске

В Краснознаменске на улице Связистов продолжается строительство образовательного центра, сейчас рабочие выполняют устройство фундамента. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 39 рабочих и семь единиц техники. Ведется бетонирование фундаментной плиты. Подрядчик приступил к устройству первого башенного крана», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной государственной программы за счет средств бюджета. В состав центра войдут школа на 550 мест и детский сад на 220 мест. Для школьников здесь оборудуют лаборатории, библиотечно-информационный центр, многофункциональный спортивный зал, блок медицинских и офисных помещений, столовую, актовый зал. В детском саду появятся игровые и спальни, залы для физкультурных и музыкальных занятий, пищеблок и другие помещения.

На прилегающей территории разместят площадки для занятий спортом и отдыха. Завершить работы планируют в начале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.