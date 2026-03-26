Строительство очистных сооружений и ВЗУ завершится в Домодедово в 2026 году

В Домодедово в ноябре 2026 года достроят очистные сооружения и водозаборный узел в составе терминально-логистического центра. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщик — компания «Контейнерный терминал Усады». На возведение объекта направлено почти 340 млн рублей.

Сейчас инспекторы Главгосстройнадзора региона проверяют ход строительства одного из ключевых элементов системы — резервуара-усреднителя. Готовность объекта составляет 6%. Этот этап является частью проекта по созданию терминально-логистического центра в районе деревень Глотаево и Митино.

Очистные сооружения рассчитаны на прием ливневых стоков в объеме до 140 кубометров в час и хозяйственно-бытовых стоков в объеме до 34 кубометров в сутки. ВЗУ обеспечит подачу около 6,5 кубометра воды в сутки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в Кашире запустят новые очистные сооружения.