Строительство первых двух корпусов подмосковного ЖК «1-й Донской» вышло на финишную прямую

В Ленинском округе завершается строительство первых двух корпусов ЖК «1-й Донской», их возводит ГК ФСК под брендом «1-й ДСК». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители проводят пусконаладочные работы и тестирование инженерных коммуникаций зданий, а также устанавливают ограждения по периметру зданий. Площадь корпусов в общей сложности составила 73,6 тыс. кв. м, они рассчитаны более чем на 1 тыс. квартир различных планировок. На прилегающей территории выполнили благоустройство и установили детские площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.