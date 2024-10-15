Строительство поликлиники продолжается в Ногинске

В микрорайоне Заречье на 2-й Глуховской улице в подмосковном Ногинске продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену, работы проходят в рамках госпрограммы за счет бюджета Московской области. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сегодня на объекте работают 70 человек и семь единиц техники. Строители возводят монолитные стены второго и третьего блоков подвальных частей, проводят бетонирование перекрытий первого блока», — говорится в сообщении.

В здании будет три этажа, его площадь превысит 13 тысяч квадратных метров. Там разместят кабинеты неотложной помощи, клинико-диагностическую лабораторию, дневной стационар, терапевтическое и педиатрическое отделения с кабинетами профильных специалистов и другие помещения. Завершить строительство планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.