Строительство поликлиники в Ленинском округе завершат летом 2025 года

В деревне Сапроново Ленинского округа продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену. Стройготовность объекта превысила 80%, работы планируют завершить летом 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На стройке трудится команда из 125 человек и четырех единиц техники. Строители завершают фасадные работы, ведут монтаж инженерных коммуникаций, продолжают отделочные работы. Также на объекте ведется поставка и сборка новой мебели и оборудования», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В здании будет шесть этажей, его площадь составит почти 10 тыс. кв. м. В поликлинике будут обслуживать 55 тыс. человек. Для них организуют кабинеты приема врачей-специалистов, неотложной помощи, дежурного врача и травматологический пункт.

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