Строительство семи новых тротуаров продолжается в Подмосковье

В Подмосковье продолжается строительство семи новых тротуаров протяженностью 13 километров вдоль региональных дорог, работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Шаховской, Шатуре, Егорьевске, Зарайске, Солнечногорске и Подольске. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Новые тротуары, которые строят с учетом доступа маломобильных граждан, сделают путь к домам, образовательным и медучреждениям, а также к объектам транспортной инфраструктуры удобнее», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что в 2024 году в регионе уже построили 67 новых тротуаров протяженностью 54 километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.