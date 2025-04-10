Строительство школы в новом ЖК «Римский» в Ленинском завершили более чем наполовину

В поселке Развилка Ленинского округа на территории нового жилого комплекса «Римский» продолжается строительство средней общеобразовательной школы, рассчитанной более чем на 1,3 тыс. мест, стройготовность объекта достигла 65%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 114 человек и пять единиц техники. Подрядчик занимается работами по устройству и штукатурке стен и перегородок, монтажом внутренних инженерных систем, ведет кровельные и фасадные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», их планируют завершить к началу нового учебного года. В здании будет четыре этажа, его площадь составит почти 20 тыс. кв. м. В нем обустроят учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал, два спортзала, читальный зал с IT-зоной и другие помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.