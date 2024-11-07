Строительство студенческого общежития продолжается в Одинцово
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
На улице Новоспортивная Одинцовского округа продолжается строительство здания студенческого общежития Московского государственного института международных отношений (МГИМО), стройготовность объекта превысила 30%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, сейчас строители выполняют устройство внутренних перегородок». Площадь объекта составит более 4,9 тысячи квадратных метров, там разместят жилые комнаты, комнаты бытового обслуживания, кабинеты администрации и работников самого общежития, пост охраны, буфет, кабинеты врачей и не только. Завершить работы планируют в 2025 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.