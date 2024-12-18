Строительство третьей школы продолжается в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

В городском округе Люберцы на территории ЖК «Томилино Парк» продолжается строительство третьей школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, девелопер — группа «Самолет» возводит объект в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В работах задействованы около 50 человек и два башенных крана, сейчас на стройплощадке осуществляется возведение монолитного каркаса здания и кладка стен первого этажа. Площадь школы составит 13 тысяч квадратных метров, в ней разместят учебные классы, кабинеты с лаборантскими, помещения продленного дня для учеников младших классов, медицинский блок, пищеблок, столовую, библиотечно-информационный центр и другие помещения. На прилегающей территории создадут большую спортивную зону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.