Строительство учебного корпуса при школе № 1 завершится к 1 сентября в Королеве

В Королеве почти наполовину построили учебный корпус при школе № 1. О ходе возведения объекта рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Пристройка возводится в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств. Она рассчитана на 400 учеников. Дизайн здания вдохновлен космической тематикой, внешне оно будет напоминать Международную космическую станцию.

Сейчас на объекте строят наружные стены и внутренние перегородки, монтируют инженерные системы. Вскоре начнутся отделочные работы.

Завершить строительство планируется к 1 сентября 2025 года. В результате в состав школы войдут три корпуса. Два из них уже готовы к приему учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение о закрытии вопроса с дефицитом учителей в школах региона.