Строительство воспитательно-образовательного комплекса продолжается в Котельниках

В микрорайоне Опытное поле в Котельниках продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса, сейчас рабочие ведут разработку котлована для здания детского сада. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Образование», в них задействованы 143 человека рабочих, шесть единиц техники и три башенных крана. В комплексе обустроят школу на 2,1 тысячи мест и детский сад на 350 мест.

Для школьников обустроят учебные классы, мастерские, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, актовый зал, библиотечно-информационный центр с IT-зоной, классы роботехники, IT полигон и другие помещения. В детском саду разместят групповые ячейки со спальнями, игровыми и обеденными зонами. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки. Завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.