Строительство выезда на Дзержинское шоссе стартовало в Котельниках

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили о начале строительства нового выезда на Дзержинское шоссе в Котельниках.

В ведомстве отметили, что будет реконструирована Кузьминская улица на участке в 500 м и построен новый участок дороги протяженностью свыше 560 м. Дорога будет двухполосной.

Также построят тротуары, установят четыре остановочных павильона, обустроят парковочное пространство на 63 места.

Завершить строительство планируется в четвертом квартале текущего года. Новая дорога улучшит транспортную доступность более чем для 3 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным развитие дорог в области.