Стройготовность двух корпусов красногорского ЖК «Тетрис» достигла 90%

В Красногорске завершается возведение двух корпусов второй очереди строительства ЖК «Тетрис», их стройготовность достигла 90%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Застройщиком выступает ГК «Садовое кольцо». Сейчас рабочие продолжают отделку мест общего пользования и технических помещений, а также выполняют устройство дорог на прилегающей территории. Там появятся зоны отдыха, игровые площадки и зеленые насаждения.

В ведомстве уточнили, что в жилом комплексе уже сдали пять из девяти новостроек. Помимо этого, на его территории уже ввели в эксплуатацию образовательный комплекс с блоком начальных классов и детским садом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.