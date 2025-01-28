Стройготовность двух корпусов красногорского ЖК «Тетрис» достигла 90%
Строительство двух корпусов в ЖК «Тетрис» завершат в Красногорске
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В Красногорске завершается возведение двух корпусов второй очереди строительства ЖК «Тетрис», их стройготовность достигла 90%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Застройщиком выступает ГК «Садовое кольцо». Сейчас рабочие продолжают отделку мест общего пользования и технических помещений, а также выполняют устройство дорог на прилегающей территории. Там появятся зоны отдыха, игровые площадки и зеленые насаждения.
В ведомстве уточнили, что в жилом комплексе уже сдали пять из девяти новостроек. Помимо этого, на его территории уже ввели в эксплуатацию образовательный комплекс с блоком начальных классов и детским садом.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.