Студенческие отряды Подмосковья подвели итоги акции «Снежный десант». В этом году в акции приняли участие более 500 студентов из более чем 40 образовательных учреждений региона, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Этап всероссийской патриотической акции проходил в Подмосковье с 16 февраля по 25 марта. В его рамках активисты посетили семь городов — Электросталь, Дубну, Балашиху, Мытищи, Звездный городок, Ногинск и Павловский Посад.

«Ребята помогали по дому ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников СВО, проводили встречи со школьниками и студентами, а также собирали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Студенты расчищали дворы от снега, помогали образовательным и социальным учреждениям, оказывали помощь в быту, с уборкой жилья и закупкой продуктов. Также они проводили профориентационные встречи в школах и колледжах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил соцкоординаторов «Защитников Отечества» за поддержку ветеранов СВО.