Студенческие отряды Подмосковья присоединились к трудовому проекту в сфере судостроения
Более 20 бойцов РСО Подмосковья прошли отбор на участие в проекте «Арктика»
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Более 20 участников Российских студенческих отрядов Подмосковья прошли отбор на участие в зимнем этапе Всероссийского производственного студенческого проекта «Арктика». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Мы рады, что ребята из Подмосковья становятся частью масштабных национальных задач, а их энергия превращается в конкретные дела для будущего России», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.
По словам министра, проект объединяет молодежь со всей страны для работы в условиях Крайнего Севера. Его цель — укрепить кадровый потенциал Арктической зоны России, развить инфраструктуру и подготовить специалистов для работы в экстремальных климатических условиях.
В этом году более 70 студентов из 10 регионов России будут задействованы на строящихся в Северодвинске кораблях для военно-морского флота. По результатам работы лучшие получат предложение о трудоустройстве.
Ранее сообщалось, что в Дмитрове прошел окружной выезд участников Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО».