Студенческие отряды Подмосковья присоединились к трудовому проекту в сфере судостроения

Более 20 участников Российских студенческих отрядов Подмосковья прошли отбор на участие в зимнем этапе Всероссийского производственного студенческого проекта «Арктика». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Мы рады, что ребята из Подмосковья становятся частью масштабных национальных задач, а их энергия превращается в конкретные дела для будущего России», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

По словам министра, проект объединяет молодежь со всей страны для работы в условиях Крайнего Севера. Его цель — укрепить кадровый потенциал Арктической зоны России, развить инфраструктуру и подготовить специалистов для работы в экстремальных климатических условиях.

В этом году более 70 студентов из 10 регионов России будут задействованы на строящихся в Северодвинске кораблях для военно-морского флота. По результатам работы лучшие получат предложение о трудоустройстве.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове прошел окружной выезд участников Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО».