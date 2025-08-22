Студенческие отряды проводников Подмосковья приступили к работе на железнодорожных направлениях

Более 150 бойцов студенческих отрядов проводников Подмосковья приступили к работе на железнодорожных направлениях. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Наши ребята трудятся на различных направлениях: от подготовки вагонов к рейсу и обеспечения комфортных условий для пассажиров до контроля за безопасностью и соблюдением всех стандартов обслуживания», – сообщила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Чтобы получить профессию проводника, студенты проходят бесплатное обучение в онлайн-формате. Оно длится 1,5 месяца. В рамках обучения организуют ознакомительный выезд в пассажирское вагонное депо «Москва» Северо-Западного филиала АО «Федеральная Пассажирская Компания». По окончании курса нужно сдать экзамен.

Сейчас активисты работают инструкторами и проводниками. Первые занимаются трудоустройством, работой с документами, координацией работы студентов. Вторые — подготовкой вагонов к рейсу, уборкой, учетом имущества, проверкой документов пассажиров, посадкой и высадкой.

