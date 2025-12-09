Студенческие педагогические отряды Подмосковья перешли на круглогодичный режим работы в рамках проекта «Авангард». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Проект является новой инициативой в рамках деятельности Российских студенческих отрядов Подмосковья. Его цель — обеспечить круглогодичное трудоустройство студентов и развить их профессиональные компетенции. Всего в регионе в педагогическом направлении трудятся более 3,6 тыс. активистов.

«Они показывают высокий уровень подготовки, внедряют современные методики воспитания и создают безопасную, развивающую среду для детей со всей России. Запуск этого проекта позволит сделать работу педагогических отрядов круглогодичной и вывести ее на новый уровень профессионализма», – отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

К работе на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» приступили уже 50 человек. Все они прошли обучение в Школе вожатых студенческих отрядов и получили свидетельство государственного образца.

Студотрядовцы трудятся в режиме 5/2, смены длятся один месяц. Многие из них обучаются по дуальной системе или по индивидуальному учебному плану. Ожидается, что за год участниками проекта станут свыше 600 человек.

