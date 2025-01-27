Студентам-медикам колледжа «Энергия» представили работу центра крови Подмосковья

Одиннадцать студентов-медиков и бойцов Российского студенческого отряда колледжа «Энергия» посетили с экскурсией Московский областной центр крови. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках экскурсии учащимся рассказали, как сдать кровь и какой образ жизни следует вести, чтобы стать донором. Студенты посетили отдел лабораторной диагностики, где их научили определять группу крови и резус-фактор. После этого ребятам показали, как проходит процедура сдачи крови, как кровь разделяют на компоненты и проверяют на инфекции.

«Уверена, что наши студенты обязательно примкнут к донорскому движению. Учатся ребята по специализации „сестринское дело“ и „биохимическое производство“. Очень важно знакомить будущих медиков с работой центра крови, чтобы в скором времени они вновь пришли сюда уже в качестве доноров или сотрудников», — отметила социальный педагог колледжа «Энергия» Юлия Молчанова.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев передал городским округам 77 новых машин скорой медпомощи.