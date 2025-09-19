Студентам подольского колледжа расскажут, как работает МФЦ
Фото: [t.me/podolskadm]
Студентам колледжа имени А. В. Никулина в Подольске расскажут о работе МФЦ. Экскурсия пройдет в многофункциональном центре на Высотной улице.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников МФЦ региона с профессиональным праздником.
В рамках экскурсии студенты ознакомятся с работой многофункционального центра. В дальнейшем они будут проходить здесь производственную практику. В случае успешного прохождения практики и стажировки, а также после сдачи квалификационного экзамена они смогут трудоустроиться.
