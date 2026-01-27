Студенты из Щелковского колледжа присоединились к уборке снега на территории у больницы Фрязина

Студенты из Щелковского колледжа присоединились к сотрудникам хозяйственной службы Щелковской больницы и вместе с ними расчищают пешеходные и автомобильные дороги возле стационаров и поликлиник.

За ночь в городе выпало около 20% месячной нормы осадков, коммунальные службы работают в усиленном режиме. По данным Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, в целом в регионе для ликвидации последствий снегопада задействовали более 7 тыс. единиц спецтехники.

Специалисты в Щелково также убирают центральные улицы, тротуары, приводят в порядок территории социальных объектов. По словам начальника административно-хозяйственного отдела медучреждения Сергея Корниенко, снег начали убирать уже с 06:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.