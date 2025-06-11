Студенты из Волоколамска вошли в число призеров регионального этапа конкурса «Без срока давности»

Студенты Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» вошли в число призеров регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Цель конкурса — сохранение исторической памяти о жертвах нацизма в годы Великой Отечественной войны. Региональный этап проекта проводился в течение мая.

Учащиеся Волоколамского аграрного техникума Оксана Артемова и Матвей Лосев стали призерами, представив работу на тему «Волоколамские факты геноцида советских военнопленных».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил их с Днем Победы.