Студенты медколледжа Подмосковья с начала года заключили почти 230 целевых договоров со станцией скорой помощи

В Подмосковье с начала года около 230 студентов областного медколледжа заключили целевые договоры со станцией скорой помощи региона. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Заключить целевой договор могут учащиеся 1–4-х курсов. Согласно документу, после окончания обучения выпускники трудоустраиваются в медучреждение, с которым заключен договор, и работают в нем как минимум три года.

Для таких молодых специалистов предусмотрена ежемесячная доплата в размере 7 тыс. руб. Мера поддержки оказывается в течение трех лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уделяется особое внимание работе, нацеленной на привлечению врачей.