Студенты московского вуза посетили с экскурсией очистные сооружения в Подольске

МУП «Водоканал» Подольска провел для 20 студентов Российского государственного геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе экскурсию. Ребята осмотрели станцию очистки сточных вод.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции на очистных сооружениях в Дубне.

Студентам в Подольске рассказали о процессе очистки стоков. Ребята активно задавали вопросы. Особое впечатление на гостей произвело качество очищенной воды, которая возвращается в природу.

«Мы восхищены тем, с какой отдачей и уважением сотрудники Водоканала отнеслись к нашим студентам. Подольские очистные сооружения — это современный и эффективный объект, а ваш вклад в подготовку будущих специалистов бесценен», — отметил кандидат технических наук, доцент МГРИ Леонид Дерюшев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения региона.