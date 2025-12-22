Студия из Подольска стала лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса «Танцующая страна»

Хореографическая студия «Подольчане» из Дома культуры имени Карла Маркса получила высшие награды на I Всероссийском конкурсе-фестивале «Танцующая страна».

Кроме конкурсной деятельности, юные танцоры активно участвуют в социальных и патриотических акциях: пишут письма и открытки для участников специальной военной операции и выступают в военном госпитале.

Турнир прошел в Москве. Подольский коллектив представили на суд жюри пять танцевальных постановок, посвященных истории и культуре России, и завоевал четыре звания лауреата I степени и одно звание лауреата II степени.

