Студотрядовцы Подмосковья вошли в число победителей по итогам всероссийского слета

Молодежь Подмосковья приняла участие в 66-м Всероссийском слете студенческих отрядов, который прошел в Красноярске. В делегацию региона вошли 36 человек, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Студенческие отряды Московской области традиционно демонстрируют высокий уровень подготовки и мотивации. И в этот раз наши ребята достойно представили Подмосковье на Всероссийском слете РСО в Красноярске и вернулись с целым рядом побед», - рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

В программу слета вошли образовательные, творческие, конкурсные и спортивные мероприятия. Так, в рамках национальной премии «ТрудКрут» отметили лучшие проекты и инициативы в сфере трудоустройства молодежи. Первое место среди региональных СМИ заняло подмосковное сетевое издание «Регионы.ру».

На соревнованиях профессионального мастерства «#ТрудКрут» представители Подмосковья победили в номинациях «Матрос-спасатель» и «Горничная». В творческой программе команда из Химок заняла первое и третье места в номинациях «Театр малых форм» и «Сольный танец».

В финале Лиги тренеров РСО руководитель штаба студенческих отрядов Мытищинского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана получил статус Тренера РСО. Он стал первым в истории Подмосковья обладателем этого статуса.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с участниками областного отделения «Движения Первых».