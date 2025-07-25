Субсидию по программе «Маркетплейсы» в Подмосковье получили 106 предпринимателей

В Подмосковье с начала текущего года затраты на маркетплейсы возместили 106 предпринимателям. В общей сложности были выданы субсидии на 31,4 млн руб., сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках программы поддержки предприниматели могут получить компенсацию затрат на оплату комиссии, продвижение продукции и их доставку в размере до 50% и до 500 тыс. руб.

Чаще всего такие субсидии получают предприниматели, которые работают с площадками OZON, «Яндекс.Маркет» и WB.

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